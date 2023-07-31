Российским мужчинам – гибель на фронте, а северокорейцам – работа в России
В России возникла нехватка линейного персонала — сотрудников, выполняющих базовые функции в торговле и промышленности, рассказал член регионального отделения «Единой России» Александр Калинин изданию «Ведомости».
В связи с этим, по его словам, будет целесообразно привлечь в страну «дополнительные миграционные потоки»: «Мы предлагали и будем предлагать в отношении Северной Кореи. Это крайне актуально для Дальнего Востока», - сказал он, подразумевая открытие возможностей для трудовой деятельности граждан КНДР.