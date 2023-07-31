Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) продолжает вносить вклад в экономику страны и миссию по улучшению жизни людей, создавая при этом безопасную и эффективную систему наземного транспорта.

С введением новых правил управления парковочными местами в этой сфере будет обеспечена прозрачность. В целях предотвращения незаконного сбора денег за парковку оплата будет производиться только в безналичной форме.

Об этом говорилось на мероприятии, организованном Агентством и посвященном запуску мобильного приложения Azparking.

Посредством приложения, войти в которое необходимо через мобильный телефон, можно быстро найти близлежащие парковочные места, задать соответствующие координаты и выбрать место.

Пользователи также обладают правом на получение информации о текущем состоянии парковочных мест в пункте назначения. Так, пустующие, частично или полностью заполненные парковки, а также места, где временно приостановлено обслуживание, отмечены различными окрасками. Учтены и водители с ограниченными физическими возможностями: предназначенные для них места обозначены специальным цветом.

Оплата парковки производится через раздел «Платежи» приложения. Раздел профиля содержит личную информацию, сведения об автомобилях, банковских картах, платежах и индивидуальных парковочных талонах. В Azparking можно добавлять желаемое количество транспортных средств. А пополнить виртуальный баланс можно через платежные терминалы MilliÖn и eManat.

В приложении, действующем на 3-х языках, можно следить за платежами, совершенными в течение 1, 7 и 30 дней.

Посредством раздела «Индивидуальный парковочный талон» пользователи легковых автомобилей, проживающие вблизи установленных парковок, могут подать заявку на получение бесплатных парковочных мест. Автовладельцу необходимо подать заявку, заполнив соответствующую информацию.

Мобильное приложение Azparking доступно как в App Store, так и в Google Play Store.

После презентации мобильного приложения были даны ответы на интересующие участников вопросы.