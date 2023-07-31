Начинается суд над бывшим главврачом: оказался мошенником

Завершено предварительное следствие по уголовному делу бывшего главврача Гянджинской железнодорожной больницы Видади Сеидова, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

Как стало известно haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены для рассмотрения в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Романа Алекберли. Подготовительное заседание суда назначено на 10 августа.

В указанном уголовном деле потерпевшими признаны девять человек – Хаял Мамедов, Хумай Ибрагимова, Фирангиз Мусаева, Алескер Рамазанов, Шафаг Исмаилзаде, Софи Мамедов, Фаик Ахмедов, Махир Исмаилов и Гафиль Халафов. Экс-главврача обвиняют в том, что он обманул указанных лиц, завладел их деньгами и имуществом.

Сеидову было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК Азербайджана. Ранее в отношении бывшего главврача была избрана мера пресечения в виде ареста, но позже он был отпущен под домашний арест.

Сеидов два года назад был освобожден от должности главного врача ООО «Гянджинская железнодорожная больница» (принадлежит врачебно-санитарной службе ЗАО «Азербайджанские железные дороги»).