Азербайджан удивлен, но обеспечит запрос Евросуда

1 августа 2023 года Европейский суд по правам человека на основании запроса правительства Армении адресовал письмо полномочному представителю Азербайджана при данном суде с просьбой предоставить информацию об условиях содержания и состоянии здоровья Вагифа Хачатряна, задержанного военнослужащими пограничной службы Азербайджана на ППП «Лачин». Об этом сообщил полномочный представитель Азербайджана при Европейском суде по правам человека, заместитель председателя Верховного суда Чингиз Аскеров.

Он отметил, что Азербайджан, придерживаясь обязательств, вытекающих из Конвенции «О защите прав человека и основных свобод», предоставит данную информацию.

«В то же время, мягко говоря, вызывает удивление, что правительство Армении обратилось в Европейский суд для получения информации, содержащейся в открытых источниках и средствах массовой информации, представив такое обращение как «временную обеспечительную меру». Похоже, беспомощность Армении уже перешла и в правовую плоскость», - сказал Аскеров.