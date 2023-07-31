Польша заявила о «неблагодарности Украины». Посла вызвали в МИД

Руководитель офиса по вопросам международной политики в администрации президента Польши Марчин Пшидач заявил в интервью польским СМИ, что Украина получила большую поддержку от Польши и ей «стоило бы начать ценить» это. Пшидач сказал об этом в контексте нежелания Польши покупать украинское зерно, за продление запрета на импорт которого выступает Варшава.

Вскоре спикер украинского МИД Олег Николенко сообщил, что посла Цихоцкого вызвали в ведомство и сказали, что такие заявления «не соответствуют действительности и являются неприемлемыми».

«Убеждены, что украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности. Политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений наших народов», – отметил Николенко.