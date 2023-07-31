США: Атака «вагнеровцев» будет приравнена к нападению России

Постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что любое нападение на НАТО со стороны российской группы «Вагнер» будет рассматриваться как нападение со стороны России, сообщает агентство «Анадолу».

«Любая атака ЧВК "Вагнер" будет расценена как атака российского правительства», — ответила Линда Томас-Гринфилд на вопрос о беспокойстве относительно возможных действий наемников против Польши во время брифинга для прессы.

По ее словам, наемники ЧВК «Вагнер» представляют угрозу для всего Запада. Также Линда Томас-Гринфилд отметила, что, увидев действия наемников на африканском континенте, США «безусловно обеспокоены» тем, что боевики могут сделать от имени российского правительства.

Напомним, во время визита в Россию 23 июля Александр Лукашенко сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» просятся пойти на Польшу. По его словам, в рядах «вагнеровцев» уже давно имеют место «плохие настроения». В то же время сам Лукашенко, как он отметил, против такой инициативы.

После заявления Лукашенко польское военное руководство приняло решение о создании специального подразделения, чтобы противодействовать угрозе со стороны ЧВК «Вагнер». В частности, новый военно-инженерный батальон будет дислоцирован недалеко от Сувалкского коридора.