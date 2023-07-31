Великобритания признала убийства езидов геноцидом

Правительство Великобритании объявило актом геноцида массовые убийства и другие формы насилия, совершавшиеся террористической организацией «Исламское государство» в отношении езидов в Ираке в 2014 году, сообщает сайт британского правительства.

«Исламское государство» широко практиковало насилие и во многих других случаях (например, оно устроило массовую резню иракских военнопленных), но с особой жестокостью боевики ИГ относились именно к езидам, которых они считали идолопоклонниками. Мужчин и мальчиков чаще всего убивали; женщин и девочек обращали в рабство и насиловали. Езидские активисты по всему миру с 2014 года борются за признание этих действий геноцидом.

Сообщается, что британское правительство дождалось решения высшей инстанции, после которого приговор стал окончательным.

«Позиция Соединенного Королевства всегда заключалась в том, что определения о геноциде должны выноситься компетентными судами, а не правительствами или несудебными органами», – поясняется в заявлении заместителя министра иностранных дел по делам Ближнего Востока лорда Ахмада Уимблдонского.

Согласно этому критерию Великобритания признает актами геноцида всего пять исторических событий: Холокост, резню в Руанде, в Сребренице, политику «красных кхмеров» в Камбодже – и теперь геноцид езидов.