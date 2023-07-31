BP: дивиденды растут, прибыль падает

Британская BP объявила об увеличении дивидендов на 10% несмотря на падение прибыли во втором квартале более чем втрое. Компания увеличит дивиденды по обыкновенным акциям на 10%, до 7,27 цента на бумагу, об этом сообщает Forbes со ссылкой на сообщение нефтегазовой компании по итогам второго квартала 2023 года.

BP решила увеличить дивиденды вопреки падению прибыли. Скорректированная чистая прибыль BP во втором квартале составила $2,59 млрд, что более чем втрое меньше, чем в 2022-м ($8,45 млрд), и ниже ожиданий аналитиков ($3,51 млрд).