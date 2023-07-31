Эксперт Фонда Карнеги Александр Габуев в интервью британской газете Financial Times сообщил, что президент Российской Федерации Владимир Путин готовится к затяжной войне. Главным свидетельством этого он считает недавнее ужесточение законов о призыве.

По мнению Габуева, Путин не собирается останавливаться: «Законы, позволяющие Кремлю отправить на войну ещё сотни тысяч человек, доказывают печальную правду: вместо того, чтобы искать выход из своей катастрофической войны против Украины, Владимир Путин готовится к ещё большей войне».

По его словам, власти РФ по-прежнему уверены в победе, так как Россия больше Украины. «Путин делает ставку на то, что человеческий ресурс России, который можно мобилизовать, в 3-4 раза больше украинского. И единственная первоочередная задача — суметь задействовать этот ресурс, когда нужно. Мобилизовать гораздо больше мужчин, вооружить их, обучить и отправить на фронт», — уверен эксперт.

Габуев не считает, что России грозит экономический кризис, так как благодаря экспорту энергоресурсов «военный сундук Кремля всё ещё пухнет». Даже если экономическая ситуация ухудшится, ЦБ РФ может девальвировать рубль, чтобы платить «военным, оборонщикам и спецслужбам». Габуев резюмирует, что пока Путин остаётся у власти, Россия будет «направлять все свои всё ещё огромные ресурсы» на продолжение военного конфликта.