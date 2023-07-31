Задержан нарушивший границу Азербайджана гражданин Армении
Задержан гражданин Армении, нарушивший государственную границу, об этом haqqin.az сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.
1 августа военнослужащими Государственной пограничной службы был задержан гражданин Армении Беглерян Рашид Арамаис (1962 г.р.), нарушивший государственную границу на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории села Забух Лачинского района.
По факту проводится расследование.
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