Нападение на консульство Швеции в Измире: ранена сотрудница обновлено 20:09
Офис губернатора Измира выпустил заявление о произошедшем вооружённом нападении на консульство Швеции в Измире, об этом сообщают турецкие СМИ.
Сообщается, что в результате инцидента ранена гражданка Турции – сотрудник консульства. Она ранена в грудь и ногу.
Нападение, как сформулировано в официальном заявлении, совершило «психически неполноценное лице по имени З.О.».
Виновник задержан вместе с орудием преступления, начато судебное расследование. Нападавший приехал в консульство для получения визы, однако не смог получить желаемого ответа, в результате чего напал с пистолетом, который был у него при себе.
Как сообщает новостной портал Mynet, нападавший имел сирийское гражданство.
*** 19:56
Неизвестный совершил нападение на консульство Швеции в Измире на западе Турции, тяжело ранена сотрудница дипмиссии, сообщают турецкие СМИ.