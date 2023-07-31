Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 20:09

В эти дни отмечается годовщина первой мировой войны, которая шокировала человечество многомиллионными потерями в ходе изнурительных окопных боев, не приносивших ни одной из сторон видимых успехов. Нередко можно услышать, что нынешняя российско-украинская война переходит в стратегический тупик с малоподвижной линией фронта и большими жертвами. Специалисты аналитического центра RAND Corporation Рафаэль Коэн и Жан Джентиле видят в ситуации на украинском фронте куда больше сходства с тем, что происходило на поле сражения в 1944 году после высадки союзнических войск в Нормандии.

При сравнении 400-мильного фронта первой мировой с 700-мильным фронтом идущей ныне войны действительно бросаются в глаза выжженные ландшафты и простирающиеся в бесконечность ряды траншей, пишут американские аналитики. Но дальше этого сравнение не идет. В отличие от первой, вторая мировая была куда более маневренной, хотя да, порой были относительно продолжительные периоды стабильности. После высадки на пляжах Нормандии союзники столкнулись с затруднением в своем продвижении. Перед ними была поросшая кустарником хорошо обороняемая местность, каждый шаг по которой приходилось просто прогрызать. У американцев целых шесть недель продирались на 19 миль от берега до французского города Сен-Ло, и лишь потом, когда удалось прорвать защитные рубежи, общая немецкая оборона пала. Во время позиционной войны начала XX века плотность войск на передовых рубежах была очень высокой – до 10 тысяч солдат на милю, как в сражении 1916 года под Соммой. Американцам в Нормандии противостояло до тысячи солдат на милю. В одном из районов наиболее интенсивных боев на нынешней войне, под Бахмутом, количество русских на милю составляет около 700 бойцов. При небольшой плотности войск приходится выбирать возможное направление удара противника, с чем можно ошибиться, в обороне возникают бреши, расширение которых способно привести к коллапсу всей защитной системы, как это в конце концов и произошло под Сен-Ло. Важную роль в обороне играет морально-волевое состояние противника. Генерал-майор Джо Коллинз, командовавший американскими войсками в районе Сен-Ло, вовремя уловил перелом, наступающий в настроении немецких подразделений, усилил 26-27 июля огневое воздействие и через пару дней двинул своих солдат в наступление. И немцы побежали.