Новый статус Васифа Талыбова

Сегодня была созвана внеочередная сессия Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Как сообщает Qafqazinfo, на сессии были оглашены имена председателей, заместителей председателей и членов комитетов Верховного Меджлиса.

В состав комитетов вошли и бывший председатель Верховного Меджлиса Нахчывана Васиф Талыбов, а также его сын Сеймур Талыбов. Васиф Талыбов избран членом комитета по социальной политике, а Сеймур Талыбов - членом комитета по правовой политике.

Следует отметить, что Васиф Талыбов до сих пор не был членом ни одного комитета. Его сын ранее был членом комитета по правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям.