Euronews о Лачине: «Похож на огромную строительную площадку»

Телеканал «Euronews» подготовил репортаж о масштабных восстановительных и строительных работах в Лачине, а также о вернувшихся туда бывших вынужденных переселенцах.

Как сообщает во вторник haqqin.az, в сюжете, подготовленном телеканалом, говорится, что в городе Лачин, расположенном на западе Азербайджана, в постконфликтный период ведутся масштабные восстановительные и строительные работы.

«Город Лачин на западе Азербайджана похож на огромную строительную площадку», — сообщается в сюжете.

Международный корреспондент «Euronews» Анелиз Боржес побеседовала с бывшими вынужденными переселенцами, вернувшимися в Лачин.

Представляем вниманию читателей этот сюжет.