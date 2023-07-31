Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 20:29

На днях Владимир Путин встретился с лидерами нескольких государств Африки и обсудил с ними вопросы зерновой сделки, а также общее направление их внешней политики. Впрочем, о политических целях и результатах саммита «Россия-Африка» уже сказано и написано довольно много. Так что, по существу, добавить мне нечего. В то же время, мало кто обратил внимание на чисто человеческий фактор сочинской встречи, мимо которого ваш покорный слуга, неисправимый любитель упрощений, пройти никак не мог. Как я уже неоднократно писал, все политики, в первую очередь — это люди, а уж потом государственные и общественные деятели, принимающие решения. При этом стоит отметить еще одну закономерность - как правило, политики являются далеко не самыми лучшими, умными, ответственными и, главное, компетентными членами общества.

Как-то раз одна дама написала в социальных сетях, что в профессиональную политику должны идти только самые честные, добросовестные и ответственные представители общества. И я с ней полностью согласен: именно такие люди и должны идти в политику. Но ведь не идут! А идут те, кто, как правило, ничего не добились в других сферах, кто как юные пионеры всегда готовы поступиться своими принципами, подсиживать коллег, менять как перчатки идеологические взгляды и обрастать такой непробиваемой кожей, чтобы вообще не воспринимать проблемы людей, от имени которых они говорят и на деньги которых безбедно существуют. В то время, как действительно лучшие заняты своими делами, добиваются успехов в своих сферах деятельности и смотрят на политиков с нескрываемым презрением и даже брезгливостью. Таким образом, учитывая, что в политику идут если не самые худшие, то как минимум не лучшие, роль человеческого фактора в этом феномене чрезвычайно велика и приобретает принципиальное значение. На что с человеческой точки зрения могла раскрыть глаза встреча Владимира Путина с лидерами африканских государства? Что вообще мы увидели в Сочи, если иметь в виду не политику, а психологию? Да то же, что всегда! Мы увидели, что само понятие «империя» для России как было, так и осталось единственной «скрепой», причем без каких-либо ясных практических целей. Как и всегда, Россия готова нести финансовые издержки и идти против собственных интересов только ради того, чтоб ее в лишний раз похвалили, польстили её ущемленному самолюбию и выразили восторг по поводу ее «социально-экономического и научного-технического прогресса».

Принято считать, что политика – это концентрированное выражение экономики. То есть, страны и народы, заинтересованные в накоплении богатств и контроле над новыми ресурсами и логистическими маршрутами, придумали политику как таковую только для того, чтобы она обслуживала эти интересы. Другими словами, первична прагматическая, материальная часть дела, политика же – абсолютно вторична. В большинстве случаев так оно и есть. Изначально все европейские империи создавались исключительно с целью обогащения. Англичане, французы, испанцы, португальцы, голландцы, бельгийцы, турки пускались в опаснейшие странствия, снаряжали мощные армии и флот, чтобы обкладывать аборигенов налогами, получать дешевую, а то и вовсе бесплатную рабочую силу, вывозить в свои страны золото, алмазы, каучук, ценнейшие сорта древесины… Конечно, человек – существо многоплановое и даже возвышенное, он не может признаваться, что главной его мотивацией является тривиальная жажда обогащения. Даже 20-летняя красавица, выходящая замуж за 80-летнего миллиардера в инвалидной коляске, будет настаивать, что сделала этот абсолютно противоестественный выбор по причине большой и страстной любви к своему великовозрастному мужчине сердца. Экстраполируя этот вывод на народы и страны, следует напомнить, что просвещенные европейцы, которым было неловко признавать, что они покорили полмира только ради денег и природных богатств, придумали себе красивое оправдание под названием «миссия белого человека», направленная на окультуривание темных в прямом и переносном смысле туземцев Африки, Латинской Америки и Индокитая. При том, что сами туземцы об этом их не просили.

Впрочем, даже самые наивные простаки в байку об «окультуривании» верили не очень, ибо слишком уж явственным был заморский запах золота, специй и природного каучука… В конечном счете, именно здоровый прагматизм европейцев и привел к краху их заморских колоний. Когда выяснилось, что научно-технический прогресс снизил ценность природных ресурсов, а покупать их на открытом мировом рынке стало куда проще и дешевле, нежели ради них держать под контролем целые страны, европейцы поняли, что расходы на содержание империи превышают получаемую от них прибыль, и приняли решение уходить. Причем про миссию белого человека они тут же забыли. Как сказал представитель ЛГБТ-сообщества, которого хотели склонить к сожительству непосредственно в фронтовом окопе: «Не время, товарищ, война!..». Никто не спорит с тем, что современные Европа и США в значительной степени идеологизированы и стремятся распространять по миру собственное видение мира и собственную модель управления. Но делают они это, замечу, с минимальным ущербом для своих народов. Они без каких-либо проблем сотрудничают с откровенно диктаторскими режимами, правда, если режимы эти не начинают захватнические войны и не увлекаются каннибализмом. Как для Вашингтона, так и для Брюсселя это не политика и даже не идеология. Просто агрессоров и людоедов они считают нерукопожатными.

При этом Европа и США намного более требовательны к тем, кто стремится попасть в их клуб. Например, к таким странам, как Грузия, от которых хотят видеть соблюдение определенных норм, причем к которым эти страны сами стремятся. Тут принцип Вашингтона и Брюсселя выглядит максимально практично: хотите быть с нами? Тогда будьте такими, как мы. Не хотите? Что ж, тогда заявите об этом официально и оставайтесь теми, кем хотите, а мы будет просто торговать с вами. Насквозь идеологизированная внешняя политика США, базирующаяся на феноменальных социально-экономических и технологических успехах этой страны, искренне верит, что американская система управления является лучшей в мире, и она должна быть привлекательна для всех. Впрочем, для самих американцев нарративы национальной внешней политики – это понятия второго плана. Мессианство – это прекрасно, но только не за счет сограждан. Вначале детские сады, дороги, пенсии, социальные выплаты, инвестиции, экономика, а уже потом можно отвлечься и поиграть во взрослые игры. Я потратил время читателей на весь этот социально-политический и экономический экскурс только для того, чтобы прийти к одному выводу: единственной страной в мире, которая по-прежнему поддерживает имперские инстинкты в ущерб собственным национальным интересам и которая тратит на эту политику гораздо больше, чем от нее имеет, является Российская Федерация. Так было всегда: в течение веков Москва по привычке хватала все, что плохо лежит, и набрала такое количество бесполезных земель, что пора бы уже, наконец, остановиться и задаться естественным вопросом: «А какой, собственно, от них толк?!».

Если кто-то объяснит мне, что получает Россия от Чечни или от той же Тувы, то буду искренне признателен. Даже если в этих автономиях и есть какие-то природные богатства, то всегда можно, надавив на местные власти, взять их в концессию и получить право на их разработку, что будет в разы дешевле, чем брать ответственность за их существование. Почти 250 лет прошло с момента подписания Георгиевского трактата, но ни один россиянин не может мне объяснить, какую конкретную пользу принесло России наличие в ее составе или под ее негласной эгидой, к примеру, Грузии, Армении или Адыгеи? Все эти территории изначально были затратными и практически не давали никакого дохода. Но Москва продолжала, а частично и продолжает держаться за них мертвой хваткой, будто от этого зависит её судьба. В чем заключается стремление Москвы «отжать» Украину, природные богатства которой в разы меньше, чем у России? Зачем разрушать украинскую экономику, если при любом исходе войны России придется брать на себя всю ответственность за ее восстановление, а возможно, и за содержание?