Туркменистан приостановил полеты в Москву
Turkmenistan Airlines приостановила полеты в Москву из-за «воздушной обстановки», об этом сообщается на сайте перевозчика.
Согласно сообщению, полеты приостановлены с 1 августа «в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также в целях обеспечения безопасности полетов». Теперь авиакомпания будет выполнять рейсы в Россию только по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад.
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