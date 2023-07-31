«Азеригаз» предупреждает...
Газоснабжение части Хатаинского района и жилого массива острова Гум в Сураханском районе, а также нежилых участков на указанных территориях временно будет прекращено. Об этом haqqin.az сообщили в производственном объединении «Азеригаз» Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).
Согласно информации, причиной этого стало проведение ремонтных работ на магистральном газопроводе высокого давления «Гум Адасы - Байрамзаде İEM», принадлежащем Управлению «Экспорт газа».
Прекращение подачи газа планируется с 09:00 завтрашнего дня до завершения ремонтных работ.