Очередной взрыв в Крыму
В Балаклавском районе Севастополя произошел взрыв. По словам российского главы города Михаила Развожаева, силы ПВО сбили беспилотник.
«В районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники. Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению возгорания», — написал Развожаев.
Телеграм-канал «ЧП Севастополь» пишет, что взрыв произошел в районе поселка Сахарная головка.
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