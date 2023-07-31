Еще три европейские страны эвакуируют граждан из Нигера

Еще три европейские страны во вторник объявили о планах эвакуации своих граждан из Нигера через несколько дней после того, как президент Мохамед Базум был свергнут членами его президентской гвардии, сообщает Aljazeera.

В заявлении Министерства иностранных дел Германии говорится, что французы «предложили, в пределах имеющихся возможностей, взять на борт своих рейсов из Нигера граждан Германии». В ведомстве призвали своих граждан принять это предложение.

Италия и Испания также объявили о планах эвакуации своих граждан из страны. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что будет «специальный рейс в Италию».

Представитель Министерства иностранных дел Испании отказался предоставить более подробную информацию об эвакуации, сославшись на соображения безопасности. Количество граждан Европы в Нигере остается неясным, но, согласно сообщениям, в стране проживает около 70 испанцев и не менее 600 граждан Франции. Между тем, Министерство иностранных дел Германии заявило в понедельник, что, по его оценкам, в настоящее время в Нигере находится менее 100 граждан Германии, не считая тех, кто находится в стране в составе военной миссии Бундесвера.

Напомним, что ранее Министерство иностранных дел Франции сообщило, что Париж планирует «скорейшую» эвакуацию соотечественников из Нигера.