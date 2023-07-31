Около 50 тысяч украинцев потеряли конечности в ходе полномасштабной войны России. Число ампутаций уже сопоставимо с периодом Первой мировой, об этом свидетельствуют оценки немецкого производителя протезов Ottobock, о которых пишет The Wall Street Journal.

Анализ Ottobock основан на данных правительства и медучреждений, речь в нем идет как о военных, так и о мирных гражданах.

При этом отмечается, что реальная цифра гораздо выше этой оценки, так как медучреждения не сразу регистрируют пациентов после ампутаций. Кроме того, правительство Украины не раскрывает собственную статистику, чтобы не деморализовать население, поэтому публике доступна только грубая оценка экспертов, отмечает издание.

Во время Первой мировой войны конечности потеряли 67 000 жителей Германии и 41 000 жителей Британии. Причем в то время ампутация гораздо чаще была единственным выходом для предотвращения летального исхода ранения.