Польша в долгу не остается: вызван украинский посол

Министерство иностранных дел Польши во вторник вечером вызвало посла Украины Василия Зварича после того, как украинский МИД вызвал польского посла на фоне критики из Варшавы о якобы недостаточной благодарности Киева. О вызове посла МИД Польши объявил на своей странице в Twitter, которую цитирует "Европейская правда".

«Министерство иностранных дел информирует, что посол Украины в Польше приглашен в штаб-квартиру МИД в связи с заявлениями, сделанными представителями украинской власти», – говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Других подробностей вызова польский МИД не сообщил.

Ранее во вторник посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в Министерство иностранных дел в Киеве из-за высказываний руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации Анджея Дуды Марчина Пшидача.

В интервью польским СМИ Пшидач отметил, что Украина получила действительно большую поддержку от Польши и ей «стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет».