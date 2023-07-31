Два белорусских вертолета нарушили воздушные границы Польши, сообщил МИД страны. В министерство вызван поверенный в делах Беларуси. О вызове представителя Беларуси МИД Польши объявил в коротком сообщении на своей странице в Twitter.

«МИД Польши выразил решительный протест и призвал белорусскую сторону незамедлительно и подробно объяснить инцидент. Польская сторона подчеркнула, что инцидент рассматривается как еще один элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе. Польская сторона ожидает, что Беларусь воздержится от такого рода действий», — сказано в сообщении министерства.

Власти Беларуси пока инцидент не комментировали.