Госдеп о переговорах Баку и Еревана: «Мир в пределах досягаемости»
США продолжают взаимодействовать с Азербайджаном и Арменией на разных уровнях для достижения мирного соглашения. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.
«Мы верим, что мирное соглашение находится в пределах досягаемости. Вот почему мы продолжаем взаимодействовать как на высшем уровне этого ведомства (Госдеп), так и на субкабинетном уровне с лидерами Армении и Азербайджана для достижения полного мирного соглашения», — сказал пресс-секретарь.