Сириец попался при попытке пересечь турецко-армянскую границу
Гражданина Сирии задержали при попытке пересечь турецко-армянскую границу. Нарушитель границы пытался пробраться из Турции в Армению в районе села Маргара, отметили в Службе национальной безопасности Армении.
«20 июля в районе пограничной заставы "Маргара" Погрануправления ФСБ РФ в Армении гражданин Сирии незаконно пересек армяно-турецкую границу», — сообщили в СНБ.
В связи с этим в Главном следственном управлении СНБ Армении возбуждено производство по ч. 1 ст. 469 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса Армении.