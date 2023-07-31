Очередное осквернение Корана перед турецким посольством в Дании
Члены ультраправой антиисламской экстремистской группировкм «Датские патриоты» (Danske Patrioter) в очередной раз сожгли Священный Коран перед посольством Турции в Копенгагене, сообщают турецкие СМИ.
Члены группы, выкрикивавшие лозунги, оскорбляющие ислам, поделились своими действиями в социальных сетях. Помимо Турции радикалы также сожгли священную книгу ислама перед посольствами Ирака, Египта и Саудовской Аравии.
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