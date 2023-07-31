Представитель партии Эрдогана рассказал о цели армянского лобби

Цель армянского лобби – помешать нормализации турецко-армянских отношений. Об этом написал на своей странице в Twitter представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

По его словам, платформа Disney поддалась давлению армянского лобби и отменила сериал «Ататюрк».

«Такое отношение указанной платформы является неуважением к ценностям Турецкой Республики и нашего народа. Как мы неоднократно заявляли, эта сеть, которая продвигает в США утверждения о так называемом «геноциде», использует исторические события как инструмент для своей лживой политики. Единственная цель этого лобби — не допустить нормализации турецко-армянских отношений, как это неоднократно наблюдалось», — написал он.

Напомним, что ранее Disney Plus принял решение отказаться от показа сериала «Ататюрк», рассказывающего о жизни отца-основателя современной Турции Мустафы Кемаля. Сериал, посвященный 100-летию Турции, будет преобразован в художественный фильм и показан с 3 ноября исключительно в турецких кинотеатрах. Фильм обошелся киностудии Disney в 8 млн долларов.

Против показа сериала о жизни отца-основателя современной Турции, в частности, выступил Армянский национальный комитет Америки (ANCA), потребовав от Disney отменить показ фильма.