Масштабный пожар в Турции: горят 10 фабрик

Масштабный пожар произошел сегодня в провинции Бурса. Пламя охватило 10 фабрик. Возгорание тушат и с воздуха. Уже есть сообщения о нескольких пострадавших. Об этом сообщают турецкие СМИ.

На тушение пожара, который продолжается более 5 часов, направлено 105 пожарных машин и 200 человек личного состава. Применены 4 вертолета и 2 пожарных самолета.

Продолжающийся несколько часов пожар сначала вспыхнул на одной из фабрик района Инегёль в Бурсе. Спустя время огонь распространился на соседние 10 фабрик, среди которых есть предприятия по производству металла, мебели и текстиля.

Предварительно известно о 4 пострадавших.