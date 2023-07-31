Признаков нет, желание есть. В США заявили о готовности России к переговорам по зерну

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американцы получили информацию, согласно которой Россия готова вести переговоры о возобновлении зерновой сделки. Однако постпред признала, что пока нет никаких свидетельств желания России вернуться к соглашению, передает Sky News.

«Нам сказали, что они [россияне] готовы вернуться к обсуждениям [зерновой сделки], — сообщила она на пресс-конференции по случаю перехода в августе председательства в Совете Безопасности ООН к США. Мы пока не видели каких-либо свидетельств этого».

Вместе с тем, по мнению Томас-Гринфилд, шансов на возвращение к сделке немного. «Я продолжаю надеяться, однако надежды осталось мало», — сказала она.