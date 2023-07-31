У Трампа еще одно обвинение: по делу о штурме Капитолия

Федеральное большое жюри присяжных предъявило Дональду Трампу обвинение в рамках расследования специального прокурора Джека Смита по поводу попыток экс-президента США отменить выборы 2020 года, что в итоге привело к нападению на Капитолий 6 января 2021 года, сообщает Sky News.

Федеральное большое жюри, рассматривающее доказательства в расследовании специального прокурора Джека Смита по поводу попыток бывшего президента США Дональда Трампа и его сторонников изменить результаты выборов 2020 года, выдвинуло обвинительный акт в здании суда в Вашингтоне, округ Колумбия.

Трампу предъявлено обвинение по четырем статьям:

• сговор с целью обмана Соединенных Штатов;

• сговор с целью воспрепятствования официальной процедуре;

• воспрепятствование или попытка воспрепятствования официальной процедуре;

• сговор с целью нарушения прав граждан.

Ранее Трамп заявлял, что ожидает сегодня, что ему выдвинут обвинение.

«Я слышал, что сумасшедший Джек Смит, чтобы вмешаться в президентские выборы 2024 года, в 17:00 выдвинет еще одно фальшивое обвинение вашему любимому президенту, то есть мне. Почему они не сделали этого 2,5 лет назад? Почему они так долго ждали? Потому что они хотели сделать это в разгар моей кампании», — написал он в социальной сети Truth Social.

В этом году Трампу уже дважды предъявляли обвинения. Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг обвинил бывшего президента в тайной выплате 130 тысяч долларов звезде «фильмов для взрослых» Сторми Дэниелс перед президентскими выборами 2016 года за то, чтобы она молчала о своем романе с политиком.

Другое дело касается обращения с секретными документами. Трамп в обоих случаях не признал себя виновным.

Ранее, согласно информации The New York Times, сообщалось, что несмотря на предъявленные обвинения, Трамп остается главным кандидатом в президенты США от Республиканской партии, опережая своего ближайшего конкурента, губернатора Флориды Рона Десантиса, на 37%. По этим данным, Трамп получает 54% голосов, его основной оппонент по праймериз республиканцев Десантис - 17%.