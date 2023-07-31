ВС Азербайджана перехватили армянский беспилотник заявление Минобороны
Министерство обороны Азербайджана заявляет о новой провокации вооруженных сил Армении.
Согласно сообщению оборонного ведомства, 1 августа примерно в 20:45 квадрокоптер DJI Mavic 3 ВС Армении, поднятый с направления населенного пункта Дыг Горисского района, предпринял попытку выполнить полет над позициями азербайджанской армии в Лачинском направлении.
Квадрокоптер, обнаруженный в результате бдительности подразделений азербайджанской армии, был посажен специальными техническими средствами и перехвачен, отметили в ведомстве.