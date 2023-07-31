Россия атаковала Киев и Одессу

В ночь на 2 августа российские войска атаковали Киев и Одессу дронами Shahed. В украинской столице и Одесской области работала система ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в результате падения обломков дронов в Соломянском районе города повреждено нежилое помещение.

По данным городской военной администрации, части дрона также упали на детскую площадку в Голосеевском районе.

«Группы дронов заходили в Киев одновременно по нескольким направлениям. Тем не менее, силами и средствами ПВО все воздушные цели — более 10 БПЛА — были своевременно обнаружены и уничтожены», — рассказал начальник администрации Сергей Попко. Без серьезных разрушений и пожаров, информация о пострадавших отсутствует, добавил он.

В результате российского обстрела Одесской области на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.

В Оперативном командовании «Юг» уточнили, что беспилотники были выпущены из Азовского моря через Черное и направлены по югу Одесской области. «Очевидной целью врага были объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона. Силы противовоздушной обороны непрерывно работали почти 3 часа», — заявили там. Информации о пострадавших нет.