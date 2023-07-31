В Молдове протаранили ворота посольства России

Полиция Кишинева задержала водителя автомобиля Mercedes, врезавшегося в ворота посольства России в Молдове. Об этом сообщает МВД республики.

По данным полиции, водитель протаранил ворота дипломатической миссии, после чего попытался скрыться с места ДТП. Полицейские обнаружили машину на пути к городу Страшены.

Несмотря на все требования полиции остановиться, водитель продолжил движение, разбив по пути еще два автомобиля. В итоге полицейские принудительно остановили автомобиль в Страшенском районе.

В полиции отметили, что никто не пострадал.

В российском посольстве пока не комментировали случившееся.