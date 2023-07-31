Ильхам Алиев: Почему отдел Красного Креста в Ханкенди подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению?

Глава государства указал, что «эти ресурсы принадлежат нам. Несколько иностранных компаний незаконно эксплуатировали наши месторождения золота и меди. Во время оккупации мы ничего не могли с этим поделать. Но когда война закончилась, было очевидно, что эту деятельность нужно прекратить, и она была прекращена. Однако затем в ноябре работы возобновились. Представители гражданского общества обратились к российским миротворцам с просьбой разрешить им провести мониторинг на месторождениях, посмотреть, что там происходит. Мы же видели, что железная и золотая руда перевозилась грузовиками из Карабах а в Армению в сопровождении российских миротворцев. Им (представителям гражданского общества – ред.) было отказано в праве доступа. Вот как представители нашего гражданского общества начали осуществление контроля. Но, повторю, дорога не была закрыта. Она оставалась абсолютно открытой, и движение по ней было свободным».

В течение более двух лет после окончания Второй Карабах ской войны так называемый Лачинский коридор функционировал так же, как и в период оккупации. С одной лишь разницей — он находился под контролем российских миротворцев, что обусловлено трехсторонней Декларацией. Не было никаких сбоев, никакого вмешательства с нашей стороны. Между тем ситуация на местах менялась. Причиной того, что представители гражданского общества Азербайджана стали контролировать коридор, явилось то, что в начале ноября прошлого года в Карабах е возобновилась незаконная добыча природных ресурсов. Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Евроньюс».

Далее президент Азербайджана отметил, что «Международный суд обратился к нам с просьбой передать активистам гражданского общества, чтобы они не мешали свободе передвижения. И мы это сделали. Как только мы установили пограничный пункт на границе с Арменией, — а это является нашим законным правом, которое не оспаривается никем, в том числе и Международным судом, - мы через моего представителя здесь, в Шуше, обратились к представителям НПО с просьбой прекратить акцию. И они прекратили ее, они ушли. Так что с тех пор, как мы установили пограничный пункт 23 апреля, свобода передвижения не блокируется. Уже более двух тысяч жителей Карабаха без проблем перешли в Армению и обратно».

Президент Алиев указал на тот факт, что отдел Международного комитета Красного Креста в Карабахе «подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению Комитета. Это недопустимо, поскольку весь мир признает Карабах частью Азербайджана. Даже премьер-министр Армении не раз говорил, что Карабах — это Азербайджан. Мы вправе законно спрашивать, почему отдел Красного Креста в Ханкенди подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению».

На вопрос корреспондента, что «Лачинский коридор», а также вопрос пограничного контроля являются одним из главных препятствий на пути к миру», президент Ильхам Алиев ответил так: «Я так не думаю, так как ситуация на дороге Лачин – Ханкенди изменилась 23 апреля — после того, как мы установили там пограничный пост. До этого у нас было два с половиной года, чтобы прийти к мирному соглашению. Единственным камнем преткновения было то, что Армения не хотела официально признавать Карабах частью Азербайджана. Да, они сделали это устными заявлениями, что тоже является их позицией. Но они должны поставить подпись под документом. Я не думаю, что эти два вопроса взаимосвязаны, так как надеюсь, что мирные переговоры с Арменией закончатся успешно. Надеюсь, это произойдет в ближайшие месяцы».