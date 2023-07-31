Россия начала создавать новые крупные подразделения для усиления тыла в войне в Украине, однако без новой волны мобилизации ей вряд ли удастся сформировать хотя бы одну армию. Так говорится в очередной сводке британской разведки.

В отчете отмечается, что Россия после вторжения в Украину в основном использовала мобилизованных резервистов для пополнения уже существующих формирований или в составе пехотных полков территориальной обороны. Она редко создавала новые крупные формирования, такие как общевойсковые армии. Исключением стал созданный летом 2022 года 3-й армейский корпус, который в целом показал плохие результаты.

«За последние два месяца Россия, вероятно, начала формировать новые крупные соединения, чтобы усилить свои наземные силы. К ним относится 25-я общевойсковая армия», - говорится в сообщении.

Как отмечают в разведке, Россия, скорее всего, развернет вновь созданные формирования как резерв в Украине. В то же время в долгосрочной перспективе Россия стремится усилить свои силы против НАТО.

«Без большой новой волны обязательной мобилизации Россия вряд ли найдет достаточно новых войск, чтобы сформировать даже одну новую армию», - подчеркнули в британской разведке.