США отреагировали на инцидент с белорусскими вертолетами на польской границе

«Голос Америки» информирует, что в связи с инцидентом Райдер напомнил о том, что США неизменно привержены защите безопасности стран НАТО.

«В очередной раз повторю, что мы очень серьезно относимся к безопасности НАТО. И мы будем продолжать работать с нашими союзниками НАТО, чтобы гарантировать, что каждый квадратный сантиметр территории НАТО останется в безопасности», - сказал представитель Пентагона.

Польша заявила во вторник о срочной отправке войск к своей восточной границе, обвинив Беларусь в нарушении польского воздушного пространства. Во вторник днем жители приграничного польского города Беловежа сообщили в соцсетях о том, что в воздушное пространство страны залетели два белорусских вертолета Ми-8 и Ми-24. Официальный Минск отрицал какие-либо нарушения, обвинив Варшаву в том, что соседняя страна-член НАТО «выдумала» обвинение, чтобы оправдать наращивание своих войск у границы с Беларусью.

Минобороны Польши заявило, что направляет к восточной границе «дополнительные силы и ресурсы, в том числе боевые вертолеты». Министр обороны Польши проинформировал НАТО о нарушении границы, а в МИД страны для дачи объяснений был вызван временный поверенный в делах Посольства Республики Беларуси.

Польские военные сначала отрицали сообщения о нарушении границы, но позже, после консультаций, заявили, что вторжение произошло «на очень низкой высоте, которую трудно контролировать радаром». В телеграм-канале Минобороны Беларуси заявили, что Варшава изменила свое мнение об инциденте, «по-видимому, после консультаций со своими заокеанскими хозяевами». Белорусские военные назвали заявление Варшавы «бабушкиной сказкой», заявив, что «никаких нарушений границы вертолетами Ми-8 и Ми-24 не было».