В районе авиабазы в Крыму прогремел взрыв

В Крыму прогремел взрыв в районе поселка, где расположена авиабаза. Об этом сообщается в телеграм-канале «Радио Свобода».

В частности, поступила информация о взрыве возле поселка Гвардейское, что в Симферопольском районе. Там расположена авиабаза «Гвардейское». Аэродром подчинен Воздушно-космическим силам РФ.

«Радио Свобода» сообщает, что там базируется 37-й смешанный авиационный полк ВКС.

«Власти Крыма» пока не комментировали инцидент.