Гражданку США Маркосян не впускают в Армению

Гражданку США, этническую армянку Арени Маркосян не впустили в Армению. Об этом сообщила в соцсетях депутат от фракции "Айастан" армянского парламента Кристине Варданян.

По ее словам, Маркосян приехала в Армению из Ливана. Ее больше 12 часов держат в аэропорту и не разрешают покинуть его пределы.

"Ей не представили никаких обоснований запрета на въезд в страну", - сказала Варданян.

В свою очередь, Маркосян опубликовала видео в соцсетях, в котором рассказала, что более четырнадцати часов ее удерживают в аэропорту. Поначалу она 4,5 часа проходила проверку документов, теперь же находится в транзитной зоне. Девушка рассказала, что обратилась в офис омбудсмена Армении, однако никакого отклика не получила.

"Мне не говорят, почему не впускают в страну, или же отвечают, что причина им неизвестна", – рассказала Арени.

По некоторой информации, Арени не собирается возвращаться в Вашингтон. Она намерена объявить голодовку в аэропорту "Звартноц".