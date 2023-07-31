Иран обещает жесткие меры за осквернение Корана

Осквернение Корана должно быть криминализовано на международном уровне, а в случае повторения подобных акций следует понижать уровень дипломатических отношений или разрывать их и вводить эмбарго на покупку товаров.

Об этом написал на своей странице в Twitter по итогам онлайн-заседания Организации исламского сотрудничества глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан.

"Я предложил криминализацию этих действий на международном уровне, направление делегации ОИС в эти две страны, суровое наказание виновных, и в случае повторения – понижение уровня или разрыв отношений и введение эмбарго на покупку товаров", – написал Абдоллахиан.