Тайвань о «катастрофических последствиях» войны с Китаем

Китайское вторжение на Тайвань будет иметь «катастрофические последствия» для всего мира , заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву в интервью AFP, сославшись на стратегическое значение острова для полупроводниковой промышленности и мировых судоходных путей.

Ву сообщил, что любой акт силы против Тайваня будет иметь глобальные последствия.

«Что нам нужно сделать, так это объяснить международному сообществу, что если возникнет какой-либо конфликт с участием Тайваня, он будет иметь катастрофические последствия для остального мира», — сказал Ву.

Конфликт может привести к значительным коммерческим рискам: более 50 процентов контейнерных судов проходят через Тайваньский пролив. Кроме этого, Тайвань является главным производителем полупроводников в мире, без которых невозможно представить современную экономику: они используются в производстве как простых кофеварок, так и сложного оружия, такого как ракеты и оборонная инфраструктура.

«Подумайте о нарушении цепочки поставок», — сказал он AFP в обширном интервью.

«Мы надеемся, что китайское правительство не прибегнет к применению силы против Тайваня, потому что последствия будут слишком серьезными для всего мира».