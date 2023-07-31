Туркменистан готовит эвакуацию своих граждан из России

Рано утром 29 июля группа из 10 офицеров МНБ и 15 сотрудников МВД по морю прибыла в Астрахань, чтобы уговорить своих граждан, проживающих в обстреливаемых из Украины населенных пунктах России, временно вернуться на родину или переехать в более безопасные регионы.

В связи с участившимися обстрелами ВСУ территории России, включая Москву, туркменские власти готовят экстренную эвакуацию своих граждан – студентов и трудовых мигрантов, сообщает издание «Хроники Туркменистана».

Тех, кто захочет вернуться на родину, на машинах доставят в Астрахань. Минобороны приказано подготовить два судна, на которых туркменских граждан будут эвакуировать из Астрахани в Туркменбаши. Из Туркменбаши они бесплатно самолетом или поездом будут доставлены до места постоянного проживания.

Часть из прибывших в Астрахань силовиков и дипломатов позже прибыла в Москву в посольство Туркменистана.

Накануне стало известно, что авиакомпания Turkmenistan Airlines приостановила полеты в Москву. Как говорится в сообщении компании, самолеты, летающие из Ашхабада в Москву и обратно, теперь будут следовать до Казани «в связи с воздушной обстановкой в московской воздушной зоне».