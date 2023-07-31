МЧС обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями, говорится в обращении министерства.

«По данным Национальной гидрометеорологической службы, с 3 по 5 августа на территории страны прогнозируются неустойчивые погодные условия, местами ливни, кратковременные паводки и сели на некоторых реках, грозы и сильный ветер.

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности в связи с ожидаемыми погодными условиями. Рекомендуется держаться подальше от паводковых и паводкоопасных зон, а в случае такой угрозы немедленно подняться на ближайшую высоту.

Также во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями.

Также, учитывая трудности, возникающие при тушении пожаров, вызванных сильным ветром, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, напоминаем, что в сильную ветреную погоду заходить в воду опасно».