Первой экономике мира понизили кредитный рейтинг

Рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило суверенный кредитный рейтинг США с AAA до AA+, объяснив это ростом бюджетного дефицита и «размыванием качества управления». Об этом сообщает BBC.

Считается, что решение связано с трудностями, с которыми уже более десятилетия сталкиваются правительство и Конгресс, когда дело доходит до решения о потолке госдолга, договариваясь увеличить его лишь в последний момент. Как раз из-за такого спора в 2011 г. США первый раз лишились наивысшего рейтинга. Тогда его снизило агентство Standard & Poor’s.

Таким образом, сейчас из трех ведущих агентств только Moody’s поддерживает рейтинг США на уровне ААА.

«Снижение рейтинга Соединенных Штатов отражает ожидаемое ухудшение бюджетной ситуации в ближайшие три года, высокое и все увеличивающееся долговое бремя федерального правительства и размывание качества управления относительно аналогичных стран, имеющих рейтинги АА и ААА, в последние два десятилетия», – говорится в заявлении Fitch. Бюджетный дефицит раздулся в результате снижения налогов и принятия новых инициатив по расходам, тогда как среднесрочные проблемы финансирования программ социального страхования практически не решаются, добавило агентство.

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала решение Fitch «необоснованным» и «неактуальным». Казначейские облигации США остаются наиболее безопасным и ликвидным активом в мире, и это знают «американцы, инвесторы и люди во всем мире», заявила она. Американскую экономику Йеллен назвала «фундаментально сильной».

Гособлигаций с рейтингом ААА в мире мало: наивысший рейтинг от всех трех агентств имеют только Германия, Дания, Нидерланды, Швеция и Норвегия.