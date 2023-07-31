Прогноз Пентагона: контрнаступление Украины будет тяжелым и длительным

Министерство обороны США фиксирует продвижение вперед Сил обороны Украины в рамках контрнаступления, однако прогнозирует, что это будет тяжелая и длительная борьба. Такое заявление сделал представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер. Его цитирует «Европейская правда».

По словам Райдера, в США продолжают видеть, как украинское контрнаступление «продвигается вперед», добавив, что для ВСУ это «была и будет тяжелая борьба».

Генерал Райдер также отметил комментарии министра обороны США Ллойда Остина, что «это будет марафон, а не спринт», резюмировав, что Вашингтон «будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

Ранее начальник Генштаба Сил обороны Эстонии Ээро Ребо высказал мнение, что украинские войска не достигли быстрого успеха в контрнаступлении из-за того, что силы на поле боя равны. В Белом доме заявили, что украинское контрнаступление движется медленнее, чем планировалось, однако оно не замерло.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что украинские контрнаступательные операции идут по плану, а Киев проявляет «должную осторожность», отказываясь отправлять большое число людей и западного вооружения из-за плотных российских минных полей.