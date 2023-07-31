В России вооруженный гранатой военнослужащий перекрыл трассу

В России военнослужащий-доброволец с гранатой в руке перекрыл шоссе под Уфой. Он угрожает взорвать ее и требует, чтобы против него закрыли уголовное дело за самовольное оставление части, сообщает телеграм-канал Baza.

По его данным, мужчину зовут Ильдар Б., ему 39 лет. В рамках уголовного дела его должны были доставить на судебно-психиатрическую экспертизу. Однако во время поездки Ильдар сбежал в районе заправки на шоссе.

Телеграм-канал Mash пишет, что с военнослужащим-добровольцем ведут переговоры правоохранительные органы. Трассу полностью перекрыли. Мужчина встал недалеко от заправки «ЛУКОЙЛ», уточняет телеграм-канал Shot.