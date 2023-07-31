В Польше сообщили о «не самых лучших» отношениях с Украиной

В Польше заявили, что отношения с Украиной «в последнее время не самые лучшие» из-за заявлений представителей украинской власти. Об этом в эфире RMF FM сказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, сообщает «Европейская правда».

По его словам, есть много вопросов, в которых между Польшей и Украиной «нет согласия».

Представитель польского МИД также высказался о предстоящей встрече с представителем посольства Украины.

«Разговор будет очень откровенным. Он будет очень конкретным, как и всегда. Мы передадим наши оценки того, как сегодня выглядит состояние наших отношений, которое, к сожалению, в связи с заявлениями некоторых представителей украинской власти в последнее время не лучшее. Никто этого не скрывает», – сказал Яблоньский.

Он считает, что у представителей Украины «выплеснулись определенные эмоции», однако, по его словам, Польша остается «снисходительной», поскольку на Украину напали. По словам замглавы МИД Польши, Украина «также не должна нападать на своих союзников».

«Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это соответствует польским национальным интересам. Так было и так будет всегда», – добавил заместитель главы МИД Польши.

Во вторник посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД в Киеве из-за заявлений руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации президента Дуды Марчина Пшидача, который отметил, что Украине «стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет».

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий резко осудил решение Киева вызвать польского посла в Министерство иностранных дел из-за высказываний Пшидача.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина чрезвычайно ценит историческую поддержку Польши и не даст «никаким политическим мгновениям» испортить отношения между украинским и польским народами.