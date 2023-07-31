Армия США получит дроны для уничтожения танков

В США экстренно запущена программа Low Altitude Stalking and Strike Ordnance (LASSO) по быстрому предоставлению солдатам портативных дронов для уничтожения танков.

Сообщается, что новая беспилотная система будет представлена установкой для запуска беспилотника, способного переносить боевой снаряд оснащенного электрооптическим и инфракрасным датчиками, а также имеет прецизионное управление полетом и возможность отслеживать и поражать удаленные цели.

Дрон-камикадзе предназначен для боевых групп пехотных бригад и, как ожидается, начнет поступать на вооружение в 2024 году.

«Поскольку армия готовится столкнуться с угрозой равного уровня в обычном конфликте, стало очевидно, что боевые группы наших пехотных бригад нуждаются в дополнительных штатных противотанковых средствах», – сказал представитель офиса Джейсон Амади.