Люди исчерпали годовые ресурсы Земли

В 2023 году люди исчерпали условный запас возобновляемых природных ресурсов к среде, 2 августа, сообщила американская экологическая организация «Глобальная сеть экологического следа» (Global Footprint Network, GFN). Об этом пишет DW.

В результате день 2 августа объявлен американскими экологами Всемирным днем экологического долга 2023 года.

В своих подсчетах GFN сравнивает экологический след человека (потребление людьми возобновляемых ресурсов) с биоемкостью (способностью планеты восстанавливаться и поглощать отходы, в том числе СО2). Эксперты отметили, что если бы все люди на Земле жили так расточительно, как в Германии, то день экологического долга наступил бы еще 4 мая.

В прошлом году люди начали жить в «экологический кредит» на 5 дней раньше - 28 июля. На первый взгляд создается впечатление, что в 2023 году люди израсходовали меньше ресурсов, чем в 2022 году, но экологи из GFN подчеркивают, что это лишь кажущийся прогресс.