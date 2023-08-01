15:05

Путин подтвердил готовность России вернуться в зерновую сделку, как только Запад выполнит свои обязательства. Президент РФ Владимир Путин изложил принципиальную позицию России в связи с прекращением зерновой сделки. Об этом президент РФ сказал главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время телефонного разговора, сообщается на сайте президента России. Российский президент подчеркнул, что идет проработка надежных поставок российского зерна, в том числе на безвозмездной основе. Оба лидера условились о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух глав государств. Кроме этого, лидеры Анкары и Москвы обсудили перспективы развития торгово-экономических связей, реализации стратегических совместных проектов в сфере энергетики. Было заявлено, что обсуждались торгово-экономические связи, стратегические проекты в энергетике и сотрудничество в туротрасли.

*** 14:18



Канцелярия турецкого президента раскрыла детали телефонного разговора президентов Турции и России - Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. По данным турецкой стороны, Путин согласился на визит в Турцию. Согласно сообщению Управления по связям Администрации президента Турции, президент Эрдоган поблагодарил своего российского коллегу за два пожарных самолета-амфибии, направленных Россией для борьбы с лесными пожарами в Турции. Турецкий лидер выразил удовлетворение растущим интересом российских туристов к Турции, а также уверенность, что в этом году совместными усилиями будет побит туристический рекорд. Заявив, что не следует предпринимать шагов для эскалации напряженности в российско-украинском конфликте, президент Эрдоган подчеркнул важность Черноморской инициативы, которую он считает «мостом мира». Отметив, что долгосрочное закрытие Черноморской инициативы никому не принесет пользы и что больше всего от прекращения канала связи пострадают беднейшие страны, президент Эрдоган сказал, что цены на зерновые, которые снизились на 23 процента за время реализации зерновой сделки, увеличились на 15 процентов за последние две недели. Эрдоган отметил, что Турция продолжит прилагать интенсивные дипломатические усилия для продолжения Черноморской инициативы. Кремль пока не комментировал эти заявления.