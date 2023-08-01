Захарова: После того, как Армения признала Карабах частью Азербайджана...

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла жесткой критике высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о недостаточности российских посреднических усилий в урегулировании отношений между Ереваном и Баку.

Пашинян на прошлой неделе обвинил Россию в снижении посреднических усилий и высказался за замену российских миротворцев на территории Азербайджана международной миссией.

Мария Захарова в первую очередь подчеркнула, что "настрой России на скорейшее урегулирование контактов Азербайджана и Армении не изменился".

"Мы всецело были и остаемся заинтересованными в продвижении процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений, мы делаем все для достижения прочного мира и согласия в регионе", - сказала она.

Далее Захарова решила уличить армянского премьера во лжи: "О каком снижении активности, как это было преподнесено, может идти речь, если за последние пару месяцев состоялась целая серия контактов на высшем и высоком уровне?

Трехсторонняя встреча лидеров в Москве 25 мая, 12-е заседание вице-премьеров трех стран 2 июня, переговоры глав МИД 19 мая и 25 июля. Я привела данные только за май-июль. И это снижение темпов? Нужно смотреть правде в глаза", - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ указала Еревану, что основными участниками урегулирования являются Азербайджан и Армения. "Дело за последовательной реализацией Баку и Ереваном существующих договоренностей. Мы готовы всячески этому помогать, но таков приоритет – реализация сторонами того, о чем договорились", - сказала Захарова.

Также Захарова раскритиковала критику Пашиняна в адрес миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана: "После того как руководство Армении признало Нагорный Карабах азербайджанским, какие-то претензии в адрес России по поводу недостаточности усилий выглядят неуместно. Абсолютно непонятные рассуждения о возможности выхода российских миротворцев из Карабаха – это пожелание господина Пашиняна? Он хочет, чтобы так было?

Общеизвестно, что наши миротворцы выполняют важные функции – это и обмен пленными, и разминирование, и урегулирование инцидентов, и оказание гуманитарной помощи. Неужели с точки зрения руководства Армении эта деятельность не нужна и нежелательна?

К сожалению, мы нередко видим, что представители руководства Армении занимают двусмысленную позицию по ряду ключевых вопросов. И очень хотелось бы, чтобы по этому пункту двусмысленности не было.

Жонглирование словами до добра не доводит. Подобные попытки подставить под сомнение деятельность российских миротворцев вызывают большие вопросы: зачем это делается?" – возмутилась Захарова.