Трампа добивают. Но за ним народ! наша корреспонденция
И вновь аршинные заголовки в главных американских изданиях. Экс-президент Дональд Трамп обвинен в заговоре с целью изменить результаты выборов 2020 года. Как говорится в заключении специального прокурора Джека Смита, «несмотря на то что ответчик проиграл, он определенно намеревался остаться у власти». Распространяя ложь о якобы имевших место подлогах в голосовании, он пытался оказать давление на власти штатов и федеральные органы, чтобы заставить их пересмотреть результаты голосования.
Эти действия непосредственно привели к атаке сторонниками Трампа Капитолия 6 января 2021 года. «Атака на национальный Капитолий стала беспрецедентным нападением на основы американской демократии», - сказал после объявления вердикта Джек Смит. – И все это сопровождалось со стороны Трампа ложью, ложью, ложью».
О том, какое давление Трамп оказывал на представителей власти разного уровня, свидетельствует общение Трампа и тогдашнего вице-президента США Майка Пенса, о котором пишет The Washington Post. Трамп уговаривал Пенса добиться пересмотра результатов выборов в канун Рождества 2020 года. Пенс отказался, ссылаясь на то, что у него «нет полномочий» сделать это. 1 и 3 января 2021 года Трамп повторил свое требование, и Пенс опять отказался. «Ты слишком честный», - сказал ему после последней попытки Трамп.
После этого у проигравшего экс-президента оставался один путь - насильственного захвата Капитолия, где в тот момент происходило утверждение результатов президентской кампании. Цель была одна - позволить Трампу, вопреки всему, остаться у власти.
Все эти события достаточно хорошо известны мировой общественности. Сейчас главным вопросом является: что же дальше? И ответ на него совершенно обескураживающий.
Дело о захвате Капитолия в течение многих месяцев рассматривалось на специальных слушаниях в Палате представителей Конгресса. Однако никакого обвинения в адрес Трампа о заговоре там не прозвучало.
3 августа Трамп должен предстать перед теми же судьями, которые приняли обвинение. Но будет ли он арестован? Нет, поскольку ответчик явится добровольно, а не будет приведен в наручниках агентами ФБР.
Будет ли он посажен за решетку? Нет, потому что там нет «факторов», которые вынудили бы федеральных прокуроров посадить его в тюрьму до суда. Нет риска того, что покинет страну, нанесет серьезный ущерб нации или вызовет насильственные действия.
Дело о покушении на основы американской демократии, считают юристы, может длиться месяцами, а то и годами. То же самое будет происходить и с другими делами, начатыми против Трампа — о мошенничестве и подделке финансовых документов (первичные слушания в Нью-Йорке назначены на март будущего года), о преступном хранении совершенно секретных документов в его флоридской резиденции в Мар-а-Лаго (заслушивать будут в мае будущего года). Это если не говорить о более мелких делах, как, например, в даче взятки проститутке Сторми Дэниэлс в размере 130 тысяч долларов, чтобы та молчала о своей связи с женатым Трампом.
А в случае, если на выборах ноября 2024 года Трамп будет вновь избран президентом, все обвинения будут с него сняты.
Между тем Трамп идет к победе на республиканских праймериз на всех парах. У него, как уже сообщалось, 54 процента поддержки однопартийцев, в то время как у ближайшего соперника, флоридского губернатора Рона Десантиса, всего 17, а у «слишком честного» Майка Пенса вообще 3-4 процента. Такого, чтобы фронтраннером крупнейшей партии на выборах стал уголовник, история Соединенных Штатов еще не знала.
Америка с ее более чем двухсотлетней образцовой демократией и верховенством закона оказалась неспособной справиться с откровенным мошенником, фанфароном и политическим дегенератом. Как сказал бы в своей популярной программе российский комик Юрий Гальцев: «Обалдеть!»
Спикер Палаты представителей — третье лицо в политической иерархии США Кевин Маккарти жестко раскритиковал обвинительное заключение Министерства юстиции в отношении Трампа. Он заявил, что обвинение стало «атакой на фронтраннера в республиканской номинации», чтобы отвлечь внимание нации от неприглядных историй, связанных с президентом Байденом и его сыном Хантером, которого обвинили в неуплате налогов.
Спикер самого Трампа, некий Стивен Чанг говорит, что «президент Трамп неукоснительно следовал закону и конституции (!), и «три года назад у нас были защищенные границы, энергетическая независимость, отсутствие инфляции и крепкая экономика». Что же касается администрации Джо Байдена, то ее, говорит Чанг, можно сравнить разве что с нацистской Германией.
Америка точно обалдела. Впору писать новую книгу «Американская трагедия», вот только нового Теодора Драйзера у страны нет. Напишет сама история. Есть только небольшая надежда, что эта история будет со временем становиться комедией абсурда.