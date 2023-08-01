Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:04

И вновь аршинные заголовки в главных американских изданиях. Экс-президент Дональд Трамп обвинен в заговоре с целью изменить результаты выборов 2020 года. Как говорится в заключении специального прокурора Джека Смита, «несмотря на то что ответчик проиграл, он определенно намеревался остаться у власти». Распространяя ложь о якобы имевших место подлогах в голосовании, он пытался оказать давление на власти штатов и федеральные органы, чтобы заставить их пересмотреть результаты голосования.

Эти действия непосредственно привели к атаке сторонниками Трампа Капитолия 6 января 2021 года. «Атака на национальный Капитолий стала беспрецедентным нападением на основы американской демократии», - сказал после объявления вердикта Джек Смит. – И все это сопровождалось со стороны Трампа ложью, ложью, ложью». О том, какое давление Трамп оказывал на представителей власти разного уровня, свидетельствует общение Трампа и тогдашнего вице-президента США Майка Пенса, о котором пишет The Washington Post. Трамп уговаривал Пенса добиться пересмотра результатов выборов в канун Рождества 2020 года. Пенс отказался, ссылаясь на то, что у него «нет полномочий» сделать это. 1 и 3 января 2021 года Трамп повторил свое требование, и Пенс опять отказался. «Ты слишком честный», - сказал ему после последней попытки Трамп. После этого у проигравшего экс-президента оставался один путь - насильственного захвата Капитолия, где в тот момент происходило утверждение результатов президентской кампании. Цель была одна - позволить Трампу, вопреки всему, остаться у власти.

Все эти события достаточно хорошо известны мировой общественности. Сейчас главным вопросом является: что же дальше? И ответ на него совершенно обескураживающий. Дело о захвате Капитолия в течение многих месяцев рассматривалось на специальных слушаниях в Палате представителей Конгресса. Однако никакого обвинения в адрес Трампа о заговоре там не прозвучало. 3 августа Трамп должен предстать перед теми же судьями, которые приняли обвинение. Но будет ли он арестован? Нет, поскольку ответчик явится добровольно, а не будет приведен в наручниках агентами ФБР. Будет ли он посажен за решетку? Нет, потому что там нет «факторов», которые вынудили бы федеральных прокуроров посадить его в тюрьму до суда. Нет риска того, что покинет страну, нанесет серьезный ущерб нации или вызовет насильственные действия. Дело о покушении на основы американской демократии, считают юристы, может длиться месяцами, а то и годами. То же самое будет происходить и с другими делами, начатыми против Трампа — о мошенничестве и подделке финансовых документов (первичные слушания в Нью-Йорке назначены на март будущего года), о преступном хранении совершенно секретных документов в его флоридской резиденции в Мар-а-Лаго (заслушивать будут в мае будущего года). Это если не говорить о более мелких делах, как, например, в даче взятки проститутке Сторми Дэниэлс в размере 130 тысяч долларов, чтобы та молчала о своей связи с женатым Трампом. А в случае, если на выборах ноября 2024 года Трамп будет вновь избран президентом, все обвинения будут с него сняты.